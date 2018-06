Pourquoi deux si belles réunions samedi et rien dimanche ?

+

C’est l’interrogation qui m’agace car, si c’est vrai que des points de vente sont parfois fermés le dimanche, c’est aussi ce jour où les turfistes ont le plus de temps pour faire le papier et le partager avec d’autres.





Bref dimanche, alors que ce n’est pas un long week-end et qu’il n’y a pas de grève des transports, les réunions proposées ne sont guère excitantes, et c’est un euphémisme. En revanche, samedi, les amateurs vont devoir jongler avec des champions trotteurs et sauteurs.



À Vincennes, où JMB sera à suivre, le Prix Chambon P promet, avec ce qui se fait de mieux au trot, Bold Eagle excepté. Il y a également, entre autre, un beau match entre Davidson du Pont et Draft Life.



À Auteuil, le Prix des Drags se présente comme la revanche du Grand Steeple, avec notamment ceux qui sont tombés ce jour-là, et le Prix La Barka comme la revanche de la Grande Course de haies, avec tous ceux qui se sont placés derrière la lauréate, De Bon Cœur, excusée cette fois-ci.



Évidemment, devant Equidiail sera possible d’enchaîner, si on ne craint pas la saturation et d’avoir mal aux oreilles. Pour les hippodromes, et bien les passionnés devront choisir selon leurs affinités ou la proximité.



Reste qu’au moment où on se plaint de la maigre exposition de l’obstacle, décaler cette réunion 4 dimanche et à la limite la remplacer ce samedi par la réunion de Longchamp aurait été plus performant pour la recette, j’en suis sûr, et pour le public, j’en suis également certain. C’est une fausse note.