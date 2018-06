Les cracks trotteurs au rendez-vous

+

Réagir

On peut voir les choses de deux façons : soit se dire que les favoris à l’arrivée ne rapportent pas grand-chose, soit se satisfaire de voir des champions répéter leurs performances.

Je suis désolé pour certains d’entre vous mais je suis du second avis car ce n’est pas toujours le cas.



Donc Détroit Castelets a confirmé ses progrès et sa maniabilité en remportant le Prix Louis Jariel devant Draft Life et Délia du Pommereux. Davidson du Pont, le favori, n’avait pas plu à JMB au heat et il n’a pas couru pour cela. C’est bien de la part de son entraîneur driver.



Finalement, l’air de rien, Détroit Castelets et Matthieu Abrivard ont gagné 3 des 4 préparatoires au Critérium des 5 ans disputées cet été. Il aura donc le droit de s’imposer fin août dans une génération en manque de leader d’autant qu’il a presque égalé le record du parcours pour sa génération.



Bélina Josselyn a elle remporté pour la seconde fois de suite le Prix Chambon P dont elle était la favorite en l’absence de Bold Eagle. Bien logé au second rang, à la corde, elle a jailli à l’entrée de la ligne droite pour dominer nettement Bird Parker et Valko Jénilat sévèrement disqualifié par la suite au profit d’Amiral Sacha.



J’ai repéré deux notes dans cette épreuve : Carat Williams, une nouvelle fois au galop alors qu’il sprintait dans la ligne d’arrivée et surtout Bugsy Malone qui rencontrait pour la 1ère fois ces adversaires. Il a terminé son parcours en roue libre et avec des ressources. On peut le jouer les yeux fermés lors de sa prochaine tentative ! Mais bravo les champions...