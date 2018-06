Vincennes : une réunion de gala qui a tenu ses promesses

+

Ce samedi 9 juin après midi, la réunion de gala qui a eu lieu à Vincennes a tenu ses promesses sur la piste, avec surtout deux champions qui ont fait honneur à leur réputation : Belina Josselyn et Détroit Castelets. Cette première était la tenante du titre dans le Prix Chambon P. Elle a été drivée en grande confiance par Jean-Michel Bazire et sera présente le 24 juin dans le Prix René Ballière.



Hier soir à Vincennes, 10.000 spectateurs se sont déplacés pour la soirée Tropicale. Ils n'avaient été que 7.000 l'an passé ; il s'agit donc une augmentation très nette de 35%.



Après le match de ce soir, Antoine Griezmann aura sans doute les yeux rivés sur l’hippodrome de Lyon demain après-midi, le dimanche 10 juin. Lui et son père aiment les courses et ils sont propriétaires de plusieurs chevaux. Demain, une de leurs pouliches disputera la seconde épreuve lyonnaise.



À propos de football, le PMU a prolongé son partenariat avec les Bleus jusqu'au mondial de 2022. Ainsi, à partir du 14 juin, les PMU de Paris deviendront les bars des Bleus, avec des décorations et des animations.



Enfin, c'est un dimanche de transition qui a lieu demain entre le Prix du Jockey Club la semaine dernière et le Prix de Diane la semaine prochaine. Pour cette dernière épreuve, on peut dire que les professionnels chevronnés font de la résistance par rapport aux jeunes. Freddy Head, 70 ans, et Alain de Royer-Dupré, 73 ans, vont présenter les favoris de la course.