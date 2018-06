Lanfranco Dettori décroche une monte de choix pour le prix de Diane

+

Réagir

Freddy Head lui-même me l’a en effet confirmé ce dimanche. C’est bien le crack italien qui montera sa pouliche Luminate la semaine prochaine dans le championnat des pouliches de 3 ans à Chantilly.



Aurélien Lemaitre et Olivier Peslier ont été ses partenaires précédents et cette belle pouliche est invaincue sauf qu’elle a été distancée sur le tapis vert lors de sa dernière tentative où Lemaitre avait forcé le passage pour s’imposer.



Ce dernier, 1er cavalier de l’écurie Head, sera sur une autre belle chance, ma chouchou With you qui vient de terminer bonne seconde de la britannique Laurens pour sa rentrée. Ses propriétaires ayant une vingtaine de chevaux chez Freddy Head, il est logique qu’il monte cette dernière.



J’ai demandé à Freddy, toujours aussi disponible, laquelle il préférait et il a botté en touche car les deux en fait lui vont bien. Elles sont en forme et la distance ne sera pas un problème pour elles.



Du coup Olivier Peslier, qui a un contrat moral avec Carlos Laffon Parias, pilotera Castellar qui est également une bonne chance alors que la britannique Laurens également parmi les favorites devrait être montée par son jockey habituel Mac Donald.



Pour Dettori, free- lance maintenant, c’est la possibilité de remporter la course pour la 3e fois, la dernière c’était en 2015 avec Star Of Seville, et puis, on le sait, pour Peslier c’est la possibilité de gagner l’épreuve pour la première fois seulement puisque c’est la seule qui manque à son riche palmarès.