Deux bonnes occasions à saisir... Si on y pense ?

Antoine Griezmann a donc connu le bonheur, dimanche 10 juin, de remporter les deux courses de ses pensionnaires et notamment celle d’un inédit estimé à Lyon. En cette veille de mobilisation pour le Mondial, c’est une belle publicité que l’intéressé d’ailleurs peut avoir partagé avec ses collègues afin de susciter de nouvelles vocations.



Même si ce ne sont pas des groupes, le PMU pourrait, en sa qualité de partenaire des Bleus, surfer sur cette vague du succès comme cela avait été le cas en Angleterre avec Rock Of Gibraltar propriété en partie de sir Alex Ferguson.



De son côté, Julien Phélippon, un jeune entraîneur avec des idées fortes, avait convié 25 turfistes samedi dernier à visiter son écurie et à rencontrer son équipe et d’autres pros comme PC Boudot et Mickael Séror.



Cela s’est bien passé selon lui et il envisage de répéter cette expérience deux ou trois fois par an car, dit-il, mon sport est désuet, le public est sollicité de toutes parts et c’est du ressort des acteurs de faire découvrir leur univers.



J’applaudis des deux mains ces propos et je considère qu’il est juste temps pour que ses confrères en fassent de même quel que soit la taille de leurs écuries. Criquette Head avait ouvert la brèche, il la suit mais est encore minoritaire. France Galop devrait lui emboîter le pas pour garder ses fidèles, qui ont du mérite, et en trouver de nouveaux !