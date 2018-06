Le centre d'entraînement de Grosbois sous les eaux

+

Pour la seconde fois en deux ans, le centre d'entraînement de Grosbois se retrouve sous les eaux. Il est situé sur la commune de Boissy-Saint-Léger, dans le Val-de-Marne, où il a beaucoup plu toute la journée de lundi et durant la nuit.



Les images filmées par ma bonne consœur d’Equidia Audrey Fournier montrent beaucoup d’eau ici et là et, selon le régisseur du domaine, il faudra plusieurs jours pour tout remettre en état et pas mal d’argent car des paddocks ont été atteints et de nombreux boxes vont devoir être nettoyés, notamment ceux de Jean-Michel Bazire, Jean-Luc Dersoir et de la famille Mottier.



Les bâtiments de l’école de l’Afasec, pour les futurs pros, sont également privés d’électricité. Et si la grande piste a pu être dégagée pour que les entraînements se poursuivent, les nombreuses allées cavalières ont été fermées par mesure de sécurité.



Maisons-Laffitte a également été touché. En revanche, l’Oise a été épargné et la piste de Chantilly sera donc bien praticable dimanche prochain pour le Prix de Diane, puisque ces intempéries devraient cesser dans les heures à venir.