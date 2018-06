Prix de Diane 2018 : plus que 13 au départ mais le quinté toujours envisagé

+

De 15 mardi, elles sont descendues à 13 ce mercredi. Trois pouliches ont été retirées, la Britannique Wild Illusion, Victorine, qui avait couru dans la semaine, et Tosen Gift. En revanche, comme prévu, Honorifique a été supplémentée par Francis Graffard.



Bon, ce n’est pas la première fois qu’un quinté va se disputer à 13, et il y a peut-être encore une possibilité de supplémentation jeudi matin. Bref, je pense que ce devrait tout de même être le quinté dimanche à Chantilly, avec comme prévu une tirelire au PMU de 10 millions d’euros.



Les Français seront en majorité et il y aura, à partir de vendredi, nos bonnes vidéos avec quatre concurrentes de choix analysées par leurs entraîneurs. Je suis confiant pour en voir à l’arrivée. À noter qu’André Fabre, absent du Jockey Club, aura cette fois une partante alors que Jean-Claude Rouget ne sera pas dans la course, qui devrait se disputer comme d’habitude vers 16h15.