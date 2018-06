Un quinté ouvert pour la 169ème édition du Prix de Diane à Chantilly

+

Pas d'épouvantail au départ. Elles seront 13 au départ à 16h05 pour 2.100 m (plat), dont notamment Luminate (le 8), With You (le 11), Shahnaza (le 1) du label d'Alain de Royer-Dupré et Castellar (le 4), récente vainqueur du Prix Cléopatre avec Olivier Pellier. L'an passé, la victoire était revenue à Stéphane Pasquier et Senga.



"C'est une piste sélective par sa longueur et qui monte un petit peu, il faudra une pouliche avec une bonne tenue, ce dont est capable Castellar qui a déjà courue sur 2.100 mètres", explique Olivier Pellier, qui n'a jamais remporté le prix de Diane.



Après la victoire au Prix de Cléopatre, Olivier Pellier pense avoir entre les mains une pouliche capable d'aller remporter le Prix de Diane ce dimanche 17 juin. Selon lui, Musis Amica (le 6) sera à son avantage sur 2.100 mètres même si la course reste très ouverte.