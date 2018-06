Le Galop et la Cour des comptes se renvoient la balle

+

Même si le diagnostic et les recommandations des fonctionnaires chargés de veiller à la bonne utilisation de l’argent commun sont celles de technocrates un peu éloignés du terrain, le parti pris fait tâche et c’est pourquoi d’ailleurs le Galop, par l’intermédiaire de son président, a tenu à vite répondre point par point au rapport devenu public. Au bout du compte, chacun campe sur ses positions.



Les auditeurs de la Cour s’en prennent donc à l’État dans leur propos incapables de contrôler la politique des jeux, et aux Sociétés de courses et au PMU, accusés de corporatisme, d’être frileux sur les parieurs Internationaux, et de gabegie, entre autres. Ils demandent donc la création d’une super entité chargée de gérer, au- dessus des Sociétés, la politique des jeux en France, et d’une manière générale plus de régulation.



Bon, cela ne va pas arriver tout de suite mais gare à ce que certaines affirmations ne soient pas reprises par les pouvoirs publics, toujours très attentifs, et destinataires de ce genre de rapports. En attendant, on souffle un peu mais un petit peu, du côté du PMU pour les enjeux : le ramadan est terminé et les mises remontent depuis deux/trois jours, même si les épreuves choisies pour les quintés notamment sont de moyenne qualité.