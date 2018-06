Bold Eagle va-t-il briser le signe indien ?

+

Un mois après sa mésaventure suédoise, le crack est donc en route pour un 18e Groupe 1, un nouveau record alors qu’il n’a que 7 ans. Il a bien récupéré selon Sébastien Guarato et il connait par cœur le parcours du jour puisqu’il a remporté les 2 dernières éditions de ce Prix René Bailliere.



Sauf que le tirage au sort des places derrière l’autostart lui a donné le 9 à l’extérieur alors que ses principaux rivaux Bélina Josselyn et Bird Parker ont eux hérité des 3 et 4. Bold Eagle n’a pas de chance car déjà dans le Prix de France sur cette même distance il avait dû s’élancer à l’extérieur de la jument qui l’avait battu à la fin.



Ce sera donc à Franck Nivard de faire au mieux, en sachant comme il le dit, que son champion n’a plus la marge qu’il possédait auparavant sur ses adversaires. Cela fait 26 ans, depuis Shalom en 1982, que la course n’a pas eu un vainqueur s’élançant de cette position alors Bold peut il le faire ?



Le mieux, m’a dit son driver, serait qu’il se place très vite derrière un lièvre mais il ne sera pas le seul dans ce cas à vouloir cette position et à part Up And Quick je ne vois pas qui pourrait prendre la tête assez vite dès le départ, pas Bélina c’est sûr.



Alors Bold trouvera-t-il ce dos, prendra-t-il ses responsabilités pour aller devant ? Ou alors prendra-t-il tout simplement le départ de la course ? Certains ont décliné la lutte dans les mêmes circonstances mais je ne sens pas son entourage aller dans ce sens ? Réponse ce dimanche vers 16h50.