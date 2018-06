Bold Eagle enfin à Vincennes

1

Commentaires

Il l’a fait et doublement. Le crack a enfin remporté sa course à Vincennes après de multiples secondes places cet hiver et un intermède victorieux à Cagnes-sur-Mer. Il a survolé ce prix René Baillière du départ à l’arrivée dans un temps de 1’10, pas trop loin du record, et alors que Franck Nivard ne cessait de se retourner pour jauger ses adversaires.



Et puis il a mis fin au signe indien puisque cela faisait 26 ans qu’un trotteur parti à la corde 9 n’avait pas remporté l’épreuve. Ce faisant il a justifié la confiance de Sébastien Guarato qui voulait activement courir.



Et enfin il a remis les pendules à l’heure après sa contre-performance de l’Elitloppet ou sa disqualification avait suscité pas mal d’inquiétudes.



Bravo à lui qui a donc remporté son 18e Groupe 1 à 7 ans seulement, plus que n’importe quel autre trotteur. Et vu le style de son succès, il passera les 20 très rapidement. Déjà se profile pour lui une course à Mons en Belgique avant le prix d’été fin août à Vincennes.



Entre temps ses premiers enfants auront disputé une ou deux courses et on saura si le crack est aussi performant comme étalon que comme sportif de haut niveau.



À noter que Franck Nivard a lui été encore l’homme du jour avec 2 des 4 groupes 1 remportés.