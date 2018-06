Bazire/Nivard : les valeurs sûres, et pourtant...

+

Ce sont les deux drivers emblématiques du trot depuis longtemps, et pourtant ils ont été placés dimanche à de belles cotes chacun. Alors c’est certain qu’ils ne font pas toujours l’arrivée et qu’on peut leur en vouloir de décevoir lorsqu’ils sont favoris, mais il faut, je crois, ne jamais les oublier dans une combinaison élargie, surtout si au départ ils ne semblent pas posséder beaucoup de chances.



On en a eu la démonstration dimanche encore à Vincennes. Jean-Michel Bazire a pris deux 2èmes places à 65 et 16/1 (dans le quinté), faisant afficher des rapports de 13,4 et 4,9 placés. Franck Nivard, lui, a remporté le Prix du Président de la République à 24/1 avec Elladora de Forgan, avant de terminer 2ème de la 8ème course, à 24/1 également, faisant afficher là un rapport de 5,3 placé.



Si on les avait joué dans toutes leurs courses à cheval, on était donc gagnant. Raison de plus pour se méfier d’eux, surtout dans les belles épreuves du trot ! .