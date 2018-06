Le trot présente ses meetings d'été

2

Commentaires

On a déjà évoqué ceux de Deauville et Clairefontaine au galop, place donc à ceux d’Enghien et de Cabourg. Enghien débute ce jeudi avant un premier samedi marqué par le Prix de Washington, où ils seront 12 seulement au départ, ce qui ne sera donc pas le quinté. On y retrouvera Uza Josselyn, dauphine dimanche dernier de Bold Eagle dans le Prix René Bailliere, mais aussi Amiral Sacha et Ave Avis.



Il y aura ensuite des belles courses tous les samedi ou presque de juillet, ainsi que le dimanche 15, puis des épreuves en semaine en août où on pourra comme tous les ans voir débuter les G, et cette année ce seront entre autre des produits de Bold Eagle et de Bird Parker.



Cabourg va prendre, dès le 3 juillet, le relais de Vincennes pour les nocturnes des mardi et vendredi soir. J’ai noté le 13 juillet un grand feu d’artifice, le 17 la présence de Miss France, le 10 août un hommage à Johnny Hallyday avec sa doublure officielle et le 21 un show Abba avec le groupe Abba Story qui reprendra tous les tubes du groupe suédois.



Des attractions autour de la piste, des découvertes et des confirmations sur la cendrée sont donc au rendez-vous tout l’été avec, comme tous les ans, des records d’affluence battus.