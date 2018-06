Bazire/Nivard : bottes à bottes

+

La lutte est vive entre les deux tops drivers puisque Franck Nivard a rattrapé en début de semaine Jean-Michel Bazire en tête du classement au nombre de victoires. Mais mercredi, jeudi et vendredi, "Frankie" court en Scandinavie et cela n’a pas échappé à JMB qui a déjà accru son avance à Vichy ces dernières heures pour essayer de conserver sa 1ère place et de remporter un 20ème Sulky d’Or.



Malgré ses démentis, d’ailleurs, on a l’impression qu’il se prend au jeu et qu’il va profiter de l’été pour se détacher grâce à son entrainement. Mais Franck Nivard va plus faire la province que lui. Derrière eux, trois drivers/jockeys sont à la lutte pour la 3ème place : Éric Raffin, Matthieu Abrivard et Yoann Lebourgeois. À noter qu’Éric Raffin est celui qui, avec Franck Nivard, est le plus souvent en piste. Il a disputé près de 700 courses depuis le début de l’année, soit plus de 100 par mois à Paris et en province. Il a la santé.