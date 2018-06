Grand Prix de Saint-Cloud : Waldgeist pour égaliser

+

Le 8ème groupe 1 de galop depuis le début de l’année se court dimanche à Saint-Cloud et pour l’instant les étrangers dominent avec quatre victoires contre trois pour les Français dont deux pour la seule Laurens, la lauréate du Prix de Diane.



Ce Grand Prix de Saint-Cloud, en 4ème course (15h45), n’a réuni que huit partants, trois Français, deux Britanniques et trois Allemands, mais la meilleure chance est pour le Fabre Waldgeist, invaincu cette année et déjà lauréat d’une belle épreuve sur cette piste. J’avoue que c’est un galopeur qui me plait beaucoup, avec beaucoup de facilité dans un parcours et une belle accélération.



Pierre-Charles Boudot s’entend bien avec lui et je pense que c’est un partant intéressant dans l’Arc de Triomphe, qu’il n’avait pu courir l’an passé car blessé. Il n’est pas sûr que cette future possible égalité passe le mois d’août, car les cinq groupes 1 de Deauville sont souvent la proie des Britanniques, surtout le plus coté d’entre eux, le Jacques Le Marois, qui devrait cette année avoir une superbe affiche avec les champions annoncés des deux côtés de la Manche.