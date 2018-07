Enjeux hippiques : épiphénomène ou tendance inquiétante ?

+

Selon certains dirigeants optimistes, la Coupe du Monde de football n’aurait pas un gros impact sur les enjeux hippiques. Mais samedi, en comparant les mises annoncées au PMU et celles de l’an passé, il s’avère que le quinté a baissé d’un million d’euros sur 2017 et que l’ensemble de la réunion a dévissé de beaucoup plus, cela malgré une tirelire de 5 millions d’euros et sa publicité faite ici et là et notamment sur RTL.



Les Bleus poursuivant leur route, on verra ce qu’il en sera vendredi prochain pour le quart de finale face à l'Uruguay, et ainsi de suite. On le saura aussi lundi matin à la lueur des paris enregistrés dimanche, où il n’y avait pas grand monde en piste à Saint Cloud et déjà un non partant dans le quinté.



Depuis le début de l’année, les paris sont en deça de ceux attendus. Ils ont repris un peu de vigueur à la sortie du ramadan, mais depuis c’est les montagnes russes et il y a de quoi s’inquiéter car après le foot viendront les vacances, où on ne joue pas plus qu’en temps normal, et ensuite quatre mois seulement pour revenir à l’équilibre, et je ne parle pas des prévisions optimistes d’une nouvelle hausse des paris.



Donc oui, attention danger, et surtout pour le quinté, en grande difficulté et qui ne sera amélioré qu’en fin d’automne prochain selon mes sources.