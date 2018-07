L'obstacle, un débouché pour le trot ?

+

Je plaisante, mais force est de reconnaître que de plus en plus entraîneurs et de propriétaires de trot font leur apparition dans les programmes d’obstacles, preuve d’une belle synergie. Joël Hallais, Jean-Pierre Dubois et Yves Dreux ont été les précurseurs, suivis maintenant de Franck Leblanc, Jean-Michel Bazire, Sébastien Guarato, Jean-Philippe Dubois et Pierre Pilarski.



Ces deux derniers ont été à la fête dimanche et ce lundi. Jean-Philippe Dubois a terminé 2ème du quinté de Saint-Cloud avec Makflawless (à 40/1) et 2ème ce lundi de la 2ème épreuve pour débutants à Clairefontaine derrière le sauteur de Pierre Pilarski qui, favori, s’est imposé comme à la parade. Le propriétaire de Bold Eagle, bien que stationné en Suisse, avait fait le déplacement et il était vraiment ravi de la victoire de son Feu Follet très doué sur les obstacles.



À noter que l’inverse n’est pas vrai puisque rares sont les entraîneurs d’obstacles à courir au trot. Donc, pour l’instant, c’est cette discipline qui est favorisée et c’est tant mieux car avec ses accidents dûs aux chutes, elle a besoin de partants, et les trotteurs de plus en plus accrocs sont présents pour pallier les propriétaires traditionnels avec beaucoup de réussite.