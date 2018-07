Les paris sportifs de plus en plus haut

+

Je vous signalais il y a peu que les paris hippiques pâtissaient du Mondial de football, l’enquête des Échos le confirme. Après la phase de groupes de la Coupe du Monde, le montant des enjeux s’élève à 360 millions d’euros pour les 48 matches. Il y a 4 ans, il était de 290 et il y a 2 ans de 297 pour l’Euro.



Donc les mises s’envolent et en plus des rencontres de l’équipe de France, un match surprend, Brésil-Suisse avec 17 millions joués. Face à cette déferlante, les paris hippiques, tout de même 9 milliards en année pleine, essayent de résister en associant les spectateurs des hippodromes à l’événement grâce à des retransmissions sur place. Mais j’ignore si cela a un impact sur la fréquentation, et les enjeux sur le champ qui sont de toute façon minimes.



Quant au PMU, partie prenante des paris sportifs, il assure que de nouveaux joueurs sont arrivés sur son site pour parier sur les matches de foot. Reste à les convertir aux chevaux et ce n’est pas gagné. Réponse le 15 juillet prochain après la finale.