6.000 succès au trot : est-ce un record ?

Avant la nocturne de Vichy ce jeudi et après de multiples recherches, il ne manquait plus que trois succès à JMB pour atteindre ce brillant palmarès, ce qui sera chose faite avant la fin du week-end.



C’est évidemment beaucoup plus que Franck Nivard qui approche des 3.000, et que les frères Gougeon (Jean-René et Minou) qui ont terminé leurs carrières avec 2.200 victoires chacun.



C’est que depuis 20 ans le nombre de courses et de réunions a explosé comme cela a été le cas bien avant aux États-Unis et en Scandinavie et les drivers font parfois deux réunions de 8, 9 courses par jour.



À 47 ans, JMB gagne environ 300 épreuves par an, c’est pourquoi on peut prévoir qu’il atteindra, si tout va bien pour lui, les 7.000 en 2021 et ainsi de suite, ce qui nécessite tout de même de bonnes conditions physique et mentale. Ce n’est pas le record mondial et il en est loin, à cause du retard accumulé pour les multi-réunions.



Deux Américains, un Suédois et un Allemand culminent à 16.000 succès et là je ne crois pas que JMB y arrivera, sauf à suivre les traces de Jean-Pierre Dubois.



Le patriarche de la grande famille Dubois/Baudron a fêté hier ses 78 ans et il drive toujours de façon régulière contre ses petits-fils en attendant la 4e génération qui se profile à l’horizon.