Bold Eagle, Aubrion du Gers : les champions en démonstration en province

C’est Aubrion du Gers qui sera le 1er en piste ce samedi soir à Vichy dans le Prix du Conseil Municipal, où il va devoir rendre 25 m à cinq trotteurs doués comme Calin de Morge, récent 3ème d’un quinté, et Barrio Josselyn, qui vient de remporter la même course.



Drivé par JMB, Aubrion, le meilleur hongre de France, est invaincu sur cette piste et s’annonce comme le grand favori d’une épreuve qui va se disputer vers 18h45. À son échelon, on suivra pour le proche avenir la performance de Briac Dark, que Thierry Duvaldestin a cette fois déferré des antérieurs.



Dimanche, Bold Eagle disputera donc la 2ème étape du Trot à Grande Vitesse, et sa présence à La Capelle va attirer du monde, m’a signalé le président de la société, Jean-Luc Egret. Il devra devancer Up and Quick et Un Mec d’Héripré pour l’emporter.



Si tout va bien, les deux champions devraient se retrouver pour une revanche début septembre à Vincennes dans le Prix d’Été. L’an passé, Aubrion l’avait emporté sur Bold et cela avait préfiguré ses multiples 2èmes places. Nul doute que l’entourage de Bold voudra un résultat inverse pour punir ce crime de lèse-majesté.