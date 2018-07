Pourquoi Bold Eagle court-il à La Capelle dimanche 8 juillet ?

+

C’est évidemment une belle affiche pour la société des courses de La Capelle, gagnante sur deux fronts : celui de l’assistance, qui sera plus nombreuse, et celui des gains espérés par le jeu, qui seront plus importants que dans une course moins relevée.



Si Bold Eagle rend ainsi aux confins de l’Aisne et du Nord, c’est pour quelques raisons principales. D’abord, son entourage, Pierre Pilarski en tête, aime la province et il se plait à produire le champion hors de Vincennes pour lui changer les idées.



Ensuite, il y a tout de même 45.000 euros au gagnant et l’ambition de battre un nouveau record de vitesse quand le champion est en pleine forme comme actuellement. Enfin, ce Groupe 2 est une belle répétition pour le Groupe 1 Grand Prix de Mons qu’il va disputer prochainement pour une 19ème victoire attendue.



Bold Eagle va ainsi peaufiner sa condition pour achever une période estivale avant de revenir à Vincennes disputer le Prix d’Été. Donc, de l’altruisme et aussi de l’intérêt pour un déplacement que l’on espère gagnant.