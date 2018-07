Le public aime les champions

+

Ce n’est pas une nouveauté bien sûr, mais on en a eu encore la confirmation ce dernier weekend. À Vichy et à La Capelle, Aubrion du Gers et Bold Eagle ont à la fois rempli l’hippodrome et généré des enjeux supérieurs à la normale.



Selon Sébastien Piazza de Paris Turf, on a même joué deux fois plus dans la course de Bold dimanche 8 juillet au soir que dans le Prix Jean Prat couru la journée à Deauville. Et il suffisait d’observer les centaines de curieux massés devant le box de Bold pour comprendre l’engouement que suscite le crack.



Les parieurs ne s’y sont pas trompés, puisque Aubrion a rapporté 1,3 euros et Bold 1,1. Une confiance aveugle qui ne s’est pas démentie. Sur la piste aussi, les deux trotteurs ont fait le show. Aubrion a battu le record d’Europe sur la distance de 3.000m et Bold l’a fait de bout en bout pour le plaisir de Franck Nivard que l’on devrait doter d’un rétroviseur pour qu’il sache ou se trouvent ses adversaires !



Bonne nouvelle finalement, les deux champions vont se retrouver plus tôt que prévu, lors de leur prochaine course à Mons dans le grand Prix de Wallonie le dimanche 5 août prochain, sur 2.300m avec Autostart. Nul doute que le match va attirer du monde d’autant qu’Aubrion sera finalement drivé par Jos Verbeeck, une vedette belge de plus !