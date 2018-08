Freddy Head et Deauville : la belle histoire...

+

En remportant avec With You le prix Rothschild dimanche 29 juillet, le sympathique entraîneur a gagné son 14e Groupe 1 durant ces meetings de la Côte Normande, où il connaît une belle réussite avec tous ses pensionnaires.



Selon ses proches en effet, il prépare son mois d’août au printemps en laissant au repos ses meilleurs éléments qui bénéficient de la mer pour ensuite bien s’oxygéner. Il faut dire que le haras familial est tout proche et que Freddy parcourt l’hippodrome depuis son plus jeune âge. C’est là aussi qu’il a annoncé la fin de sa carrière de jockey avec un certain Marathon (j’y étais).



Dimanche prochain, il aura deux cartouches dans le second groupe 1 avec ses pouliches et nul doute qu’elles se présenteront en bon état comme ses 2 ans débutants, dont le propre frère de With You dont on dit le plus grand bien ! La belle histoire n’est pas près de prendre fin.