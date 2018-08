Aubrion du Gers / Uza Josselyn : le beau match du jour

+

Ce sera vers 16h30, dans la 6e course de la réunion 7, le Grand Prix de Wallonie à Mons, qui est le seul Groupe 1 à se disputer au trot en Belgique. C’est Bold Eagle qui l’avait emporté l’an passé et il devait être encore présent mais il a été infiltré pour des douleurs au dos et il ne peut se produire sous l’effet des médicaments. Ils seront donc 9 au départ sur 2.300m mais 4 concurrents se détachent largement et parmi eux bien sûr Aubrion du Gers.



Le meilleur hongre de France vient de faire un festival à Vichy et JMB paraît très confiant à la veille de la course car dit-il son champion est parfait. Il sera drivé par Jos Verbeeck qui va avoir à cœur de se rappeler aux turfistes français et qui connait par cœur la piste. Uza Josselyn drivée bien sûr par Alexandre Abrivard, en super forme cet été à Enghien, s’annonce comme sa grande rivale et le match tactique promet entre le jeune loup et le vieux briscard !



Amiral Sacha toujours redoutable à cette période de l’année et Billie de Montfort toujours vaillante vont guetter la moindre défaillance des favoris. C’est un Classic tiercé et un super 4 très attrayant dont je vous donnerai le résultat notamment à 18h20 dans notre émission On Refait Les Courses !