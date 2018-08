Un superbe quinté ce dimanche à Deauville

+

Avec la qualité et la quantité, il y en a même trop, dans ce Prix Maurice De Gheest qui est le second Groupe 1 du meeting. C’est un sprint sur 1300m qui a attiré 20 partants, 11 Britanniques et Irlandais, un Allemand et huit tricolores qui peuvent aussi bien l’emporter et le fait est qu’il y a pour nos représentants trois challenges particuliers...



Stéphane Wattel, le sympathique entraîneur de 52 ans, est toujours à la recherche de son 1er groupe 1. Il paraissait en mesure de l’avoir en novembre dernier, mais la réunion avait été annulée pour cause de grève. Il y a un mois c’est une encolure qui a empêché son City Light de s’imposer en Angleterre, pas de chance vraiment. Ce dimanche, c’est sur son lieu d’entraînement que City Light peut s’imposer (avec Soumillon) et on l’espère pour lui qui, au passage, gagnerait la 1.000e course de sa carrière.



André Fabre, curieusement, n’a jamais gagné cette course ou il a pris des places. Inns Of court y arrive en pleine forme et ses chevaux actuels sont en bonne condition.



Freddy Head, lui, a remporté six fois cette épreuve. Il faut dire que le meeting de Deauville lui réussit avec 14 groupes 1 à son actif, dont le dernier a été remporté il y a quinze jours avec With You annoncée également dans le prochain ! Il pourrait donc doubler la mise demain avant, pourquoi pas, de la tripler dans quinze jours, ce qui serait fabuleux. Mais je crois qu’il l’a déjà fait !



En tout état de cause, ces trois entraîneurs ont les meilleures cartouches et les meilleures raisons pour s’imposer. La réponse vers 15h20 !