Freddy Head seul au monde à Deauville

+

Réagir

Et de 7 ! Freddy a donc remporté pour la 7ème fois ce Prix Maurice De Gheest qui était le beau quinté de Deauville ce dimanche. L’une de ses 2 pouliches Polydream est venue arracher la décision aux abords du poteau à la grande satisfaction de son entraineur qui était confiant avant l’épreuve ( c’était ma seconde favorite ).



Ce faisant Polydream demeure invaincue sur la ligne droite de l’hippodrome ou elle s’est toujours imposée et donc félicitations à son mentor sympathique de l’avoir amenée au mieux pour cette course. Son autre pensionnaire Effadah a terminé très correctement 7ème.



C’est un sans- faute pour Freddy Head qui a donc épinglé les 2 premiers Groupes 1 du meeting, et remporté ainsi son 15 ème Groupe 1 à Deauville, le lieu ou il est donc seul au monde ! Lanfranco Dettori a encore une fois prouvé sa maestria en glissant à la seconde place son poulain coté à 40/1 James Garfield qui restait sur des performances quelconques. C’est vraiment le jockey des grandes occasions avec Olivier Peslier.



City Light n’a terminé que 5ème de la course sans jamais faire vraiment illusion malheureusement. IL m’a paru moins tranchant que précédemment et va sans doute devoir se reposer.



C’est dommage pour Stephane Wattel qui attend toujours son 1er Groupe 1 . Cela viendra j’en suis certain. Mais il n’est pas prêt, malheureusement pour lui, de rattraper Freddy Head, le maître des lieux !