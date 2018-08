Une très belle étape du GNT ce mercredi

+

C’est à Saint Malo et ils sont donc 18 au départ répartis comme d’habitude sur 3 poteaux et c’est la plus belle des épreuves de ce tournoi, déjà la 8ème.



Le maillot jaune est au départ. C’est Cleangame drivé par JMB lui-même. Il reste sur 3 succès en 3 tentatives et est encore bien engagé dans cette épreuve au second poteau, nonobstant le fait , selon son entraîneur , que le départ à l’élastique peut le perturber. Mais si ce n’est pas le cas , c’est une bonne priorité bien sûr et un nouveau succès lui assurerait le trophée de cette année.



Cela dit, il ne court pas tout seul et l’opposition est composée de 6 ans bien connus et en forme comme Copernic de Play qui part en tête, Cantin de l’éclair drivé cette fois par David Thomain, Cathy A Quira et Coup droit en bonnes conditions et bien drivés.



Reste ma dernière minute Aldo d’Argentré drivé par le régional de l’étape Adrien Lamy. Il est le plus riche du 1er poteau et cela parait une course visée. Réponse vers 14 heures ce jeudi.