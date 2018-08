Salut l'artiste...

+

Le brave Mid Dancer est en effet parti au royaume des champions à l’âge de 17 ans. C’était le cheval le plus riche que les courses d’obstacles aient connues, plus encore qu’Al Capone ou Katko grâce à une carrière extraordinaire qui l’a vu remporter 25 victoires pour plus de 3 millions de gains dont notamment 3 Grand Steeple Chase de Paris, un avec Arnaud Chaille Chaille comme entraineur et deux pour Christo Aubert chez qui il a terminé sa carrière.



Propriété d’un irlandais qui a depuis déserté les hippodromes français, il était courageux à l’extrême et avait surmonté une grosse blessure avant de gagner son 3ème Grand Steeple.



Son dernier jockey, devenu entraineur, Sylvain Dehez, lui a rendu un bel hommage sur les réseaux sociaux en se félicitant que sa route l’ait croisé. Nul doute que Christo Aubert aux petits soins pour lui soit également très affecté... De son côté Al Capone, heureusement, est toujours parmi nous, à 20 ans maintenant...