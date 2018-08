Un duel de pouliches au sommet...

+

La cinquième épreuve de ce dimanche 12 août à Deauville est la course la plus recherchée du meeting d’été de Deauville, le Prix Jacques Le Marois. Elle le doit à son classement international, qui en fait une des plus importantes sur 1.600 mètres, et à son allocation puisque le ou la lauréate empoche 571.000 euros ! Et le second 228.000 euros !



Ils sont donc 11 champions au départ, quatre Britanniques et sept Français. Mais cette année on attend donc surtout une belle opposition entre les deux pouliches de 3 ans (qui reçoivent du poids de leurs aînés), Alpha Centauri et With You.



La première est entraînée par une femme qui connaît une belle réussite outre-Manche, Jessica Harrington, que l’on peut un peu comparer à Criquette Head. Sa pouliche arrive avec une carte de visite exceptionnelle, puisqu’elle a remporté depuis le début de l’année trois groupes 1 très recherchés en Angleterre, et ce très facilement. Il faut dire que son origine est magnifique puisque elle est l’arrière-petite-fille de la crack Miesque et que sa propriétaire, Maria Niarchos, sponsorise cette course depuis une vingtaine d’années. Elle compte d’ailleurs huit victoires dans la course, preuve que c’est un objectif familial.



Face à elle, With You va essayer d’enchaîner un second succès, après celui du Prix Rothschild. Un exploit rarement réussi si ce n’est dernièrement par Goldikova et Moonlight Cloud, entraînées comme elle par Freddy Head. Le maître des lieux (à Deauville) peut enlever lui ainsi les trois premiers groupes du meeting, un autre exploit avec une pouliche généreuse et douée, elle-même sœur d’une autre championne, We Are.



Au galop, la génétique paye, on le voit. Reste à le prouver sur la piste, où quelques autres compétiteurs comme le Fabre Cascadian et le brave Recoletos avec Olivier Peslier feront tout pour perturber ce duel annoncé. Réponse vers 16h20 .