Alpha Centauri est bien à crack

Elle était la favorite du Jacques Le Marois et elle s’est imposée en championne. La britannique a fait une belle démonstration de calme durant le parcours et d’accélération au moment opportun.



On n’a vu qu’elle alors et c’est par deux longueurs qu’elle a dominé le bon Recoletos et la brave With You qui après avoir mené n’a pu que voir passer ce phénomène britannique qui l’a fait en toute décontraction. C’est la meilleure en Europe sur 1600m c’est certain.



Alpha Centauri a donc remporté son 4e Groupe 1 depuis le début de l’année et 571000 euros à sa propriétaire Maria Niarchos dont les couleurs enregistrent une 9e victoire dans cette épreuve qu’elle sponsorise. Un juste retour des choses ! La France mène donc par 2 victoires à 1 sur les britanniques et irlandais durant ce meeting. Prochain Groupe 1, le Morny, dans 7 jours !