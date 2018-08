Aubrion sur les traces de Roxane Griff et d'Ourasi

+

Le crack de JMB s’est bien remis de son succès à Mons dernièrement , le 2ème Groupe 1 de sa carrière, et il vise donc, comme ses illustres prédécesseurs, un coup de 2 dans le Prix Jean Luc Lagardère qu’il a remporté l’an passé.



Au passage ce serait son 6ème succès consécutif et ce sera de bout en bout, dixit JMB, qui craint les 2 Allaire en priorité Bird Parker et Charly du Noyer qui restent tous les 2 sur de beaux succès, le 1er contre Valko Jénilat, présent également, et le second contre Tinamo Jet.



Cette course est la plus belle du meeting d’été qui se termine à Enghien. Le 22 août prochain Vincennes reprendra avec en vedettes les Critériums des 5ans et le prix d’Eté. Ils sont donc 11 au départ de cette 7ème épreuve sur une longue distance et ce sera l’occasion de revoir en piste quelques vedettes des prochaines semaines : Un Mec d’Heripré , Briac Dark (ferré) Cash Gamble (avec Nivard) et Virgious du Maza que j’aime beaucoup et qui peut surprendre dans cette épreuve pour les 3, 4 ou 5ème places car c’est un beau Pick 5.