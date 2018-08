Les champions trotteurs sont des rentes...

+

Contrairement au galop, les bons trotteurs, lorsqu’ils ont atteint leurs niveaux, répètent leurs performances quelles que soient les surfaces, et presque quelles que soient les distances ! On l’a vu encore mardi, où les deux cracks Aubrion du Gers et Bird Parker se sont livrés une superbe lutte pour la victoire dans le prix Jean-Luc Lagardère. Cela fait deux, trois ans qu’ils sont au top niveau et ils assurent pour la plus grande joie des turfistes, soit qu’ils les regardent courir, soit qu’ils les prennent comme bases certaines de leurs jeux.



C’est Aubrion qui s’est imposé avec JMB et il s’agit vraiment d’un champion hors normes qui, hélas, étant hongre, ne peut disputer le Prix d’Amérique. Pourtant, il a battu déjà les meilleurs, Bold Eagle, l’an passé. Et Uza Josselyn et Bird plus récemment. C’est un roc, un phénomène selon Bazire, qui a ainsi remporté son 6e succès consécutif en pulvérisant le record de l’épreuve. Il devrait disputer maintenant le Prix d’Eté contre Bold s’il est rétabli à temps.



Bird Parker, qui fait de bons 2 ans, a lui aussi déjà réussi une belle année avec des victoires et des places dans les principales courses de Vincennes et le prochain meeting d’hiver l’attend pour notre grand bonheur. Car, c’est une chance, ces deux champions évitent les blessures et se présentent donc tout le temps au meilleur de leur forme.