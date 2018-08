Les Britanniques à l'assaut du prix Morny...

+

C’est l’un des deux groupes 1 de dimanche et le seul de l’année réservé aux 2 ans en France, une course qui nous échappe depuis 6 ans déjà ! Il faut dire, encore une fois, que le programme tricolore ne favorise pas trop les bébés galopeurs, au contraire de celui des Britanniques, voire des Américains, qui est riche en épreuves de tous niveaux qui leurs sont réservés.



Résultat : ce sont les 3 ans qui sont prioritaires chez nous alors qu’Outre-Manche il y en a pour tous les goûts. Ils seront donc neuf Irlandais et Britanniques sur onze partants dans ce Prix Morny, qui propose quand même 200.000 euros au gagnant.



Au trot, par exemple, certains entraîneurs sont spécialisés pour les 2 ans, peu au galop. Il va donc falloir supporter Sexy Metro appartenant à Gérard Augustin Normand (heureusement qu’il est là, lui) et Simply Strikings, entraîné en France par Mauricio Delcher-Sanchez, mais à mon avis sans conviction, face à l’armada étrangère qui devrait revenir à 2 partout dans les victoires de Groupes 1.