Les ventes de Yearlings débutent samedi à Deauville

Elles vont durer 3 jours jusqu'à lundi prochain, un format volontairement resserré depuis deux ans et l’émergence des ventes qui suivent en octobre. Ces dernières deviennent de plus en plus prisées, que ce soit par les acheteurs internationaux et français. Elles permettent à des bébés galopeurs (18 mois), peut-être pas encore bien mis, d’être présentés à la vente au contraire de ceux qui sont déjà prêts en août.



Selon Eric Hoyeau, le PDG d’Arqana qui préside ces ventes, le climat est bon. Les ventes américaines qui ont précédé celles de la Côte Normande se sont bien passées et de nouveaux acheteurs américains à la recherche de sang européen sont attendus à Deauville. De nouveaux acheteurs japonais sont aussi attendus alors que les australiens, en vogue l’an passé, devraient être moins nombreux à investir.



Côté tricolore, quelques jeunes PDG se sont manifestés pour la première fois en 2017 et ils devraient poursuivre leurs achats cette année vu les résultats obtenus ou attendus.



Bref l’atmosphère est à l’optimisme, d’autant que les pays du Golfe seront aussi représentés, et que les étalons tricolores ont fait un carton cette année à l’instar de Siyouni et Dabirsim. Réponse en fait dimanche soir, à la suite des deux soirées principales. Quant au record d’achat il ne devrait pas être battu cette fois selon quelques courtiers rencontrés ces derniers jours.