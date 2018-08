Le plus n'est pas le mieux

+

Les ventes de Deauville ont donc débuté avec de bonnes ondes en raison du catalogue, de la conjoncture économique qui va mieux et des nombreux acheteurs étrangers attendus. Paris Turf a publié ce samedi 18 août un reportage complet sur la question et il m'est revenu que le record d’achat pour un jeune yearling a été en 2015 de 2,6 millions d’euros.



Ce sont les Cheikhs de Dubaï, la famille Maktoum, qui ont acheté ce poulain de 18 mois très bien né en effet car fils du top étalon Dubawi et d’une jument qui galopait Pacifique. À l’époque leur courtier britannique John Fergusson déclarait que le poulain était un athlète extraordinaire selon lui. Son nom : Parabellum.



Placé chez André Fabre, bien entendu, il continue de courir dans le plus grand des anonymats. Sa dernière tentative a eu lieu en juin à Longchamp dans une course à conditions dans laquelle il a terminé 8e seulement.

Moins de 40.000 euros de gains

C’est qu’en 8 tentatives, il n’a remporté qu’une épreuve il y a un an et totalise à ce jour moins de 40.000 euros de gains. Évidemment la différence entre son prix d’achat et son retour sur investissement est criante et il faut espérer qu’il sera, vu ses origines, un bon étalon lorsque l’on décidera d’arrêter les frais.



Alors bien sûr, ce naufrage ne va pas mettre les Cheikhs sur la paille mais il montre, et c’est tant mieux, qu’il y a quand même une part de hasard dans le futur des yearlings et c’est pourquoi, bien sûr, chacun rêve de la bonne affaire, selon ses moyens.

De belles histoires

Cela a été le cas cette année avec la pouliche homérique achetée peu cher en automne dernier à Arqana et plus loin dans le temps avec la belle histoire d’Urban Sea que j’ai vécue au plus près. Repérée par l’ami Jean Lesbordes, acquise, on va dire, 40 000 euros, elle a remporté l’Arc de 1993 et donné naissance par la suite à Galiléo, l’étalon le plus recherché du moment, et à Sea The Stars, qui avant de devenir à son tour un géniteur apprécié, a également remporté l’Arc.



Bon, cela ne va pas empêcher les Maktoum de faire leurs emplettes, comme tous les ans, mais je ne pense pas que le record de Deauville sera battu cette année. Cela dit, on a fait mieux aux États-Unis avec un poulain acheté, dans les années 2000, 16 millions d’euros et là je ne sais ce qu’il a fait mais en tout cas il n’a pas été mondialement connu.