C'est la rentrée à Vincennes

+

Réagir

Comme annoncé, à peine quelques jours après la fin du meeting d’Enghien, Vincennes propose à son tour son meeting d’été. Jusqu’au 30 octobre prochain, 22 réunions vont avoir lieu dont 13 quintés et 4 groupes 1, notamment le Critérium des 5 ans et le Prix d’été sans Bold Eagle pour cette dernière course mais avec Aubrion du Gers irrésistible depuis plusieurs semaines...



C’est le 31 août que les nocturnes reprendront à la suite de Cabourg et le lendemain que se disputera le fameux Critérium des 5 ans qui va mettre aux prises une génération qui se cherche toujours un leader incontesté.



Dès ce lundi 20 août a lieu d’ailleurs la dernière préparatoire avec les présences de Davidson du Pont, de Django Riff, et de Détroit Castelets tous ferrés d’ailleurs pour garder leur influx lors de la belle.



Trois autres épreuves de groupes ont lieu également pour cette belle reprise, notamment le prix Pierre Plazen, un beau pick 5, qui va voir s’affronter les meilleurs 3 ans attelé comme Fabulous Wood et Fifty Kalouma.



Ce meeting, important pour les finances du trot et pour les professionnels avec une moyenne en gros de 60.000 euros par épreuve, s’annonce donc une nouvelle fois riche en qualité et en quantité !