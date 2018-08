Les quintés de Deauville ne réussissent pas aux favoris

+

J’aime bien ce meeting d’été de Deauville qui permet, comme l'affirme Louis Romanet dans Paris Turf, d’avoir sur place les éleveurs, les entraîneurs, les propriétaires et les jockeys dans de bonnes conditions. Mais les chiffres sont implacables et quelque part angoissants à un moment ou on reparle de l’expertise des joueurs.



Cet été, 15 quintés ont été prévus sur l’hippodrome de la Touque, 12 se sont déjà disputés et 3 autres vont avoir lieu ce dimanche, mardi et mercredi prochain. Sur les 12 courus, seulement 2 favoris l’ont emporté : Kayenne et Sindar. 3 se sont placés dans les 5 premiers dont Layali ( à 7/1) samedi. Que ce soit sur le gazon ou sur la Piste en Sable fibrée. D’où des rapports en général élevés et des ratures pour les plus assidus des parieurs, ceux qui attribuent des valeurs aux concurrents.



Cela veut dire que contrairement au trot ou il y a dans l’ensemble des bases fiables pour ces épreuves, même s’il y a des surprises pour les places, cela n’est pas le cas au galop et c’est pourquoi les joueurs semblent préférer l’autre discipline. Aux dirigeants du galop, mobilisés pour la reconquête d’en tirer les enseignements.