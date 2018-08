Deauville : Bravo Freddy Head

+

À Deauville, sur une trentaine de partants Freddy Head a obtenu 8 victoires dont 2 Groupes 1 et plusieurs places dont celle de With You dans le Jacques Le Marois, 3ème derrière l’inapprochable Alpha Centauri.



Il confirme donc que Deauville est son jardin et qu’il ne se trompe pas beaucoup en sélectionnant au printemps ses pensionnaires pour un meeting normand qu’il adore. À 71 ans, il n’a pourtant plus rien à prouver après sa carrière extraordinaire de jockey et sa reconversion réussie comme entraîneur. C’est même le modèle absolu pour certains de ses collègues. J’ajoute en me répétant qu’il demeure d’un abord toujours agréable et professionnel avec les journalistes, comme quoi il n’est pas obligé d’être hautain pour réussir (ils sont hélas nombreux dans ce cas).



Et il n’a pas terminé son année puisque ses 2 ans comme toujours ont bien débuté et ont de belles échéances à venir en automne. Après, mais longtemps après, le nom des Head sera toujours sur les programmes puisque l’un de ses enfants, Christopher, est son assistant et a l’intention avec l’aide son père de se lancer à son tour dans le métier. Je lui souhaite du succès mais une réussite comme celle de Freddy Head, il n’y en a qu’une. Même s’il lui manque encore, comme entraîneur, un succès dans le prix de l’Arc de Triomphe .