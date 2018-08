Franck Leblanc n'est pas récompensé

+

Il a du matériel et je sais que son équipe est très professionnelle comme lui, mais il lui manque un peu de chance malgré tout. Son trotteur Coach Franbleu en est l’exemple. Il a été disqualifié pour la deuxième fois dans un quinté qu’il avait remporté et ce en 15 jours seulement ! Après Cabourg en effet, c’est ce lundi que ses allures heurtées en fin de parcours ont entraîné une enquête des commissaires et la sanction. Il avait pourtant réalisé une belle course en rendant 25 mètres aux premiers.



Avant lui, l’entraîneur avait dû composer avec les soucis au départ de la délicate Anna Mix. Il avait tout essayé pour lui faire prendre un départ normal en vain, et je sais que c’est une grosse désillusion car sa jument est une championne. Il avait dû aussi changer la main d’Up and Quick qui, après une blessure, n’y était plus du tout, avant de bien revenir maintenant avec un autre entrainement, et encore avec le très doué mais très bouillant Scipion Du Goutier qui avait dû stopper trop tôt sa carrière.



Tout cela pour dire que derrière la joie, il y a les regrets et les incompréhensions dans ce métier d'entraîneur. Heureusement pour Franck Leblanc, il a une grosse cavalerie dont le fer de lance actuel est la brave Erminig D’Oliverie. Elle sera en piste dans les tous prochains jours et cela doit le changer. Elle est d’une grande régularité au plus haut niveau, n’ayant plus quitté les quatre premiers depuis plus d’un an !