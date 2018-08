Superbe réunion à Vincennes avec des séries en cours

+

Neuf courses ont lieu ce samedi et c’est l’occasion de revoir en piste de nombreux champions trotteurs qui paraissent, et c’est important, des bases fiables dans leurs épreuves respectives.



C’est le cas notamment d’Arlington Dream dès la 1ère épreuve. Il vient de battre le record monté d’Enghien et n’a pas d’opposition à priori, également de Fabulous Wood et Flèche Bourbon chez les 3ans dans les 2 et 3èmes courses. Le 1er s’annonce comme le leader de sa génération chez les mâles après ses 4 succès de l’été et la seconde de même chez les femelles puisqu’elle est tout simplement invaincue depuis ses débuts.



Dans le quinté, en 4ème épreuve, on ne voit pas qui pourrait dominer Erminig d’Oliverie qui de plus a été affûtée pour cette course qui est la seule à sa disposition de l’été, et dans la dernière et 9ème, on peut penser également qu’Earl Simon déclassé franchira le poteau en vainqueur.



Donc des bonnes priorités alors que 3 autres courses, passionnantes également, sont plus ouvertes mais avec des super valeurs.



La 5ème voit au départ des concurrents de quintés bien connus emmenés par Viking Fromentro, un Levesque sérieux. La 6ème c’est la plus belle de la journée sur le plan sportif, le Critérium des 5 ans.



La génération se cherche un leader depuis une année ou les meilleurs s’entrecroisent. Davidson du Pont avec JMB, Django Riff avec Lebourgeois, Délia Du Pommereux avec Nivard, et Détroit Castelets avec Matthieu Abrivard ont tous le droit de s’imposer dans une épreuve ou les 13 participants seront tous déferrés des 4 pieds.



Enfin la 7ème course voit aux prises des concurrents de choix à 25m surtout : Virgious du Maza à reprendre absolument après sa disqualification d’Enghien, Traders doué également à l’attelé et Akim du Cap Vert qui a l’air de revenir. Ils devront néanmoins dominer Anzi des Liards sérieux, Blé du Gers, et autre Vénosc du Minel.



Bref une belle revue d’effectif que l’on commentera sur RTL à 18h20 samedi soir et une superbe réunion, je le répète.