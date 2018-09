Quel match dans le Critérium des 5 ans

+

Réagir

Ce fut une vraie course et les quatre favoris ont disputé l’arrivée au bout des 3.000m du parcours. Mais la victoire s’est jouée entre les deux cracks drivers : Jean-Michel Bazire et Franck Nivard. Une joute qui a commencé dès l’entrée de la ligne d’arrivée et qui s’est poursuivie, indécise, jusqu’au poteau.



A un moment Délia du Pommereux a pris l’avantage mais JMB avait calé Davidson du Pont le long de la corde et cette position, plus l’énorme sollicitation de son driver dans les derniers mètres, a permis au trotteur de Jean-Yves Rayon de reprendre l’avantage au poteau. Bravo aux hommes et aux chevaux qui ont fait plaisir à tous les spectateurs de cette lutte sans concession.



Derrière eux, Détroit Castelets bien qu’encore hésitant dans les tournants, a pris la 3ème place aux dépens de Django Riff.



Davidson est donc consacré comme le meilleur D de sa génération et c’est du bel ouvrage réussi par Bazire qui l'entraîne après ses ennuis de santé ces derniers mois et alors que le trotteur, avant de venir chez lui, n’apparaissait pas comme un phénomène. Mais il a su l’améliorer comme pour tous les autres.



Reste pour lui à choisir de le driver dans le prochain prix d’Amérique ou de rester fidèle à sa championne Bélina Josselyn . Le choix du pauvre !!!!! .