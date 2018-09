Jean-Michel Bazire, une superstar

1

Commentaires

Il a encore remporté trois succès samedi dont le Critérium des 5 ans dans une course d’école avec Davidson du Pont. C’est le Patron du Trot bien parti, après ses nombreuses victoires de l’été, pour obtenir un 20e Sulky d’Or, ce qui évidemment ne s’est jamais produit dans cette discipline.



C’est un phénomène, car d’une part il n’a qu’un rein et a subi deux AVC ,et d’autre part parce qu’il est à la fois entraîneur, propriétaire, et driver pour lui et pour les autres.



Mercredi dernier, quand je lui rappelais qu’il y a quelques mois il m’avait dit ne pas faire du titre de meilleur driver une obsession, voulant maintenant se ménager, il m’a répondu : bon , on verra l’année prochaine.

À la fin, c’est JMB qui gagne, comme on pourrait le dire du PSG Franck Nivard

C’est tout lui, un compétiteur dans l’âme, au sujet duquel Franck Nivard l’un de ses dauphins désigné, battu de peu dans le Critérium, déclarait : "À la fin, c’est lui qui gagne, comme on pourrait le dire du PSG ".



JMB a aussi formé quelques top drivers comme Gaby Gélormini et Alexandre Abrivard qui appliquent avec enthousiasme les méthodes du maître, lequel à 47 ans et avec déjà 6.000 succès au compteur n’est pas prêt de raccrocher, j’en suis certain.



Alors c’est vrai qu’il lui arrive de perdre des courses, des quintés dont il est le favori, mais le voir driver comme samedi l’absout de toutes ses erreurs. Chapeau l’artiste ! .