Vous avez dit expertise ?

Cyril Linette, le nouveau directeur général du PMU, veut donc remettre les turfistes au centre des préoccupations de son entreprise en valorisant le plaisir du jeu et l’espérance de gains. C’est une sage préoccupation mais il y a du travail pour conserver les joueurs actuels avant d’en conquérir d’autres.



Ceux qui prennent le pronostic au sérieux et passent du temps à évaluer les chances des uns et des autres, comme votre serviteur, ont du mérite à garder la foi. On l’a vu ce week-end encore : de nombreux outsiders sont venus semer la discorde dans les arrivées. Bien sûr, les chevaux peuvent avoir des faiblesses, les drivers ou jockeys peuvent commettre des erreurs, mais, au moins, les joueurs doivent-ils être correctement informés sur les conditions et les ambitions des participants.



C’est le rôle des journalistes d’aller aussi au devant des professionnels qui vivent des enjeux, et à ces derniers d’être les plus honnêtes possibles. C’est le cas le plus souvent, pour ceux qui acceptent de parler, mais pas tout le temps. Et je n’ai pas apprécié la volte-face de l’entourage de Blackaro, le lauréat du quinté de trot de Craon dimanche 2 septembre. Avant l’épreuve c’était "une 5ème place, pas mieux", après "c’était une chance logique".



Cela a coûté l’ordre à de nombreux turfistes, ceux qui achètent les journaux spécialisés et qui sont de plus en plus rares. Ils se sont manifestés et je les comprends car les rapports des deux premiers, sans le favori, 3ème, ne me paraissent pas très élevés du tout. Ce sont ces manquements qui agacent et font que plutôt de trouver cinq chevaux certains quittent le navire pour les paris sportifs où, là, la part de hasard est moins forte et où il n’y a que trois choix possibles. Attention danger.