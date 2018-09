Le quinté poursuit sa chute

+

Cela va mal en effet pour ce pari qui, il y a quelques années, représentait 50 % des enjeux et qui est tombé maintenant à 30% seulement, devancé largement par les jeux simples. Il a dévissé durant l’été et le dernier week-end, où la finale du Trophée Vert à Craon a vu son chiffres d’enjeux baisser de 10 % sur l’an passé, à tel point que se pose la question de maintenir cette course comme support de l’événement l’an prochain.



Les raisons paraissent multiples : des rapports de consolation trop faibles quand les favoris sont à l’arrivée, et au contraire des résultats difficiles à trouver qui ne facilitent pas le recyclage ; peut-être aussi une certaine lassitude des parieurs avertis, le manque d’envie des néophytes de faire le papier ou encore le choix de certaines courses et des hippodromes où elles se courent.



Toujours est-il qu’il y a évidemment quelque chose à faire pour freiner la chute et que, à écouter les nouveaux dirigeants du PMU, ce ne sera effectif que l’an prochain puisque le projet initial prévu pour le 1er novembre a été retoqué. Espérons que le bon choix sera fait alors !