Aubrin du Gers à Vincennes pour poursuivre sa série samedi 8 septembre

On n’arrête plus Jean-Michel Bazire qui, après Cleangame ce mercredi à Pornichet, présente samedi à Vincennes son champion dans un Prix d’Été en petit comité. Ils ne seront que sept en effet dans cette 6ème course : trois Allaire, deux Bazire, un Martens et un Billard.



La victoire devrait opposer Aubrion du Gers à Bird Paker en l’absence de Bold Eagle, toujours convalescent et attendu dans quelques semaines seulement sur l’hippodrome de Feurs. Aubrion, le meilleur hongre de France, reste sur six succès dont le dernier le 14 août à Enghien dans le Prix Jean-Luc Lagardère où il a dominé de peu Bird. JMB le dit extra à l’entrainement et il peut donc garder son titre acquis l’an passé dans cette course, aux dépens de Bold.



C’est un cheval de fer et on peut faire confiance à son driver pour mener une belle course tactique. Parmi les autres participants, on peut signaler pour la 3ème place Un Mec d’Héripré, qui reste sur un succès à Cagnes-sur-Mer avec Franck Ouvrie. Mais il est moins tranchant que les deux autres. À noter qu’Aubrion a remporté depuis le début de l’année 420.000 euros et que s’il s’impose samedi, il dépassera les 500.000 euros en six mois de compétition. Pas mal.