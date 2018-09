"Paris Turf" teste un nouveau format vendredi 14 septembre

+

C’est l’incontournable quotidien des courses qui est le dernier à paraître en grand format et qui a donc l’intention, comme L’Équipe l’a fait il y a trois ans, de diviser sa taille par deux pour adopter le format dit tabloïd. Son objectif est d’être à la fois plus pratique à manipuler et aussi plus lisible pour s’adapter à l’évolution du marché qui tend vers le digital.



Vendredi prochain donc, le prix sera le même bien sûr, il y aura le même contenu éditorial et technique mais avec un format plus petit. Ce ne sera que ce jour-là, afin de récolter les réactions des lecteurs et de décider ensuite ou non d’adopter le format tabloïd en continu et ce ne sera pas, de toute façon, avant quelques semaines.



La direction du quotidien espère des réponses positives tout en se déclarant prête à des modifications si nécessaire. Ce changement est important pour les courses même si Paris Turf connait des difficultés de diffusion dues à trois facteurs : la fermeture de nombreux kiosques et maisons de la presse, la diminution du nombres des joueurs hippiques, et d’une manière générale du lectorat des journaux au profit du numérique.



Le journal créé en 1946 vend 28.000 numéros chaque jour mais revendique le double de lecteurs quotidiens avec notamment 10% déjà sur les tablettes, les ordinateurs ou les smartphones. Le groupe entier des Éditions en direct qui comprend outre ce quotidien, Paris Courses, Week-end , Tiercé Magazine, Bilto, etc, rassemble lui 560.000 lecteurs chaque jour et emploie 210 salariés.