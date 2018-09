Prix de l'Arc de Triomphe 2018 : Enable favorite, évidemment

+

Réagir

24 heures après sa rentrée fracassante à Kempton, la jument de Khaled Abdullah ne suscite que des commentaires élogieux. C’est tant mieux pour le Prix de l'Arc de Triomphe, qui paraissait un peu terne et qui grâce à elle a retrouvé des couleurs et un fer de lance qui va susciter beaucoup d’encre et de salive. Enable est d’ores et déjà la favorite de l'événement qui aura lieu dans un mois, le dimanche 7 octobre, à 2/1 chez les bookmakers qui ont enregistré que la championne ne courra plus jusqu’à la course.



C’est une nouvelle préparation, à l’opposé de celle de l’an passé où elle avait déjà remporté quatre groupes 1 avant de venir à Chantilly. Cette fois, en raison de sa longue blessure, elle arrivera on ne peut plus fraiche pour un Arc ou les Britanniques ont les faveurs de tous les pronostics puisqu’ils sont quatre au moins à devancer Study of Man et Waldgeist, considérés comme les meilleurs chances françaises.

Heureux Lanfranco Dettori qui, lui, a le choix des montes pour la course même si, de l’avis de tous, il ne délaissera pas Enable pour Cracksman, tous les deux entrainés par John Gosden. À 47 ans, il est en passe de remporter un 6ème Prix de l’Arc de Triomphe, et le premier à retrouver Longchamp après deux ans de travaux. Il avait d’ailleurs gagné le dernier Arc dans l’ancien bâtiment en 2015 avec Golden Horn. Les années passent et il est toujours là. Jusqu’à quand ? Encore, c’est sûr, de longues années.