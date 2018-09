Olivier Peslier fort et solidaire

+

Il a remporté dimanche à Longchamp avec Recoletos son 6ème groupe 1 de l’année (et peut-être pas le dernier) : trois au plus haut niveau des purs-sangs et trois avec des chevaux arabes. Un joli score, meilleur que d’autres cavaliers en perte de vitesse cette année, qui est d’autant plus méritoire qu’il a décidé de vivre dans le Sud-Ouest, près de Bayonne - je le comprends -, et de privilégier ainsi sa vie de famille.



Cavalier le plus titré, et de loin, parmi ceux qui sont en activité avec plus de 100 groupes 1 à son actif dont quatre Prix de l'Arc de Triomphe, Olivier Peslier n’est paradoxalement pas le plus demandé depuis deux ans par les entraîneurs, sauf par Carlos Laffon-Parias qui ne comprend pas d’ailleurs cette situation. Il faut dire qu’il lui a fait gagner un bel Arc en 2012 avec Solemia (à 30/1 quand il était interrogé la veille sur RTL) en dominant Orfèvre et Soumillon, partis pour la gloire, et que dimanche il a monté une course parfaite pour prendre un nez au poteau à Pierre-Charles Boudot.



Il sera mon invité samedi soir prochain car il ne refuse pas, lui, de répondre aux journalistes quelle que soit la course qu’il monte. Dans Paris Turf ce lundi, il a aussi quelques paroles sympathiques envers ses jeunes collègues : "Quand j’étais attaché à une écurie, il me semblait important que tout le monde travaille en harmonie", rappelle-t-il avant d’ajouter, un brin nostalgique, "les gars qui sortent les chevaux le matin doivent pouvoir monter en course. C’est primordial si l’on souhaite conserver la motivation de chacun, on forme une équipe".



Des propos qui prennent du sens en ce moment où ce sont plutôt les cracks jockeys qui essayent de monter partout, et qui ajoutent à la noblesse du personnage, selon moi.