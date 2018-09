Prix de l'Arc de Triomphe 2018 : peu de partants dans les préparatoires

+

Réagir

Cela se décante pour dimanche et ils ne sont que 23 au départ dans trois épreuves préparatoires à trois semaines de l’événement. Il faut dire que les meilleures chances britanniques viendront directement disputer la grande course, comme Enable et Cracksman, et que Study of Man, le lauréat du Jockey Club, a préféré courir samedi en Angleterre.



Du coup, la course la plus fournie est le Vermeille avec 10 partantes dont quatre Français et notamment Kitesurf et Castellar. La meilleure Britannique semble être l’Irlandaise Magic Wand.



Le Prix Foy, pour les chevaux d’âge, est composé de six participants dont trois Fabre : Waldgeist, le principal intérêt de la journée, Cloth of Stars et Talismanic. Dans la même course, le Japonais Clincher fera ses débuts en France avec Yutaka Take, mais sans être à 100% selon son entourage.



Enfin, le Prix Niel ne réunira que sept 3 ans, trois Français et quatre étrangers, avec peut-être le Gérard Augustin-Normand Neufbosc comme tête d’affiche. Difficile dans ces conditions de se faire une idée des prétendants, exception faite de Waldgeist, et j’ai peur que ce soit plutôt une journée, non pas de dupes, mais de doutes.