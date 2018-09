Prix de l’Étoile, Prix de Normandie : réunion de gala à Vincennes samedi 15 septembre

+

Deux groupes 1 sont au programme de la réunion 1, samedi 15 septembre à Vincennes : le Prix de l’Étoile (5ème course, à 15h45) et le Prix de Normandie (7ème course, à 16h45). Le premier, très excitant, est une course poursuite entre les 3 ans et leurs aînés sur la courte distance de 2.150 m. Les plus vieux rendent 50 m et a priori ce n’est pas évident, même s’il y a deux ans Bolero Love l’avait fait.



Cette année, deux champions ont relevé le gant : Davidson du Pont et Django Riff. Le premier est devenu le leader de la génération des 5 ans en remportant il y a peu le Critérium. Il est bien sûr entraîné et drivé par JMB, et c’est le seul des 14 groupes 1 attelé que Bazire n’a pas encore remporté. Une victoire et le compteur sera parfait. Son trotteur est "prêt", a-t-il déclaré à Paris Turf.



La forme de Django Riff est plus aléatoire mais c’est un cheval de coups et il lui suffit d’être bien disposé pour faire un numéro. Devant eux se trouvent huit cadets aux dents longues dont deux Duvaldestin - l’entraîneur ornais a remporté huit fois cette course -, un Dubois drivé par Matthieu Abrivard et un second Allaire piloté par Éric Raffin.



Le Prix de Normandie, classique au trot monté sur 3.000 m, oppose ensuite les meilleurs 5 ans encore sous la selle et ils s’élancent tous au même poteau. Dubai d’Essarts, avec François Lagadeuc, et surtout Dexter Fromentro, avec Camille Levesque, en sont les favoris puisqu’ils ont fait l’arrivée de la dernière préparatoire. LIl y a une absente de marque : Draft Life, qui aurait été la grande favorite.